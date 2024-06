Aeroporto di Salerno: annunciati nuovi collegamenti

Ancora novità per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi: annunciato n nuovo volo di linea che collegherà la città a Malta, con voli andata e ritorno ogni lunedì e giovedì, dal 25 luglio al 24 ottobre. Il volo, operato da Fly Universal con comodi turboelica Dash-8 da 90 posti, parte da Salerno alle 12:00 il lunedì e alle 18:10 il giovedì, mentre da La Valletta si decolla alle 9:45 il lunedì e alle 16:15 il giovedì. I biglietti, a partire da 72€ bagaglio incluso, sono già in vendita sul sito flyuniversalair.com.

Ma le novità non finiscono qui. Per chi cerca mete alternative, diverse compagnie charter e tour operator hanno messo a disposizione un’ampia gamma di voli per destinazioni esclusive: