Busitalia Campania: dal 1° ottobre nuova linea 42 che collega la zona industriale di Salerno

Dal 1° ottobre Busitalia Campania, Gruppo FS, lancia la nuova linea 42, un servizio di collegamento urbano circolare nella Zona Industriale di Salerno. Questo nuovo servizio, progettato su richiesta del Comune di Salerno e avallato dalla Regione Campania, nasce dall’esigenza di migliorare la mobilità all’interno di un’area strategica per la città, offrendo ai cittadini un’opzione di trasporto efficiente e integrata con la rete metropolitana. La Linea 42 parte e termina presso la Stazione Metro “Arechi”, consentendo un comodo interscambio modale metro-bus e collegando aree più limitrofe della Zona Industriale, come il Comando di Polizia Municipale in Via dei Carrari, il Centro sportivo e Polifunzionale in Via T.C. Felice, l’Istituto scolastico Focaccia in Via Monticelli.

La nuova linea

La nuova linea prevede un percorso circolare con 13 corse giornaliere attive dal lunedì al venerdì durante il periodo scolastico, dalle ore 07:55 alle ore 20:55 con una frequenza di 60 minuti. Per accedere al servizio è necessario munirsi e validare il titolo di viaggio idoneo alla tratta da percorrere come previsto dal sistema tariffario regionale in vigore.

Con l’avvio di questa nuova linea, Busitalia Campania conferma il proprio impegno per un trasporto pubblico sempre più efficiente e accessibile per tutti, in linea con le richieste del territorio e con una visione di mobilità integrata e sostenibile.