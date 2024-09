Mobilità sostenibile, risorse in arrivo per i comuni del Cilento

A breve saranno avviati i lavori di realizzazione delle infrastrutture previste nel progetto di mobilità mediante la creazione di una rete di postazioni di bike sharing nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I fondi

Il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica, con le due direzioni Clima ed energia e Protezione Natura, ha messo a disposizione di tutti i Parchi Nazionali italiani ben 85 milioni di euro per interventi di riduzione delle emissioni di CO2 e di adattamento ai cambiamenti climatici, con la campagna Parchi per il Clima e la biodiversità. Ad aderire anche l’Ente Parco del Cilento.

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento: opere per il contenimento del rischio di esondazione, rinaturazione delle aree costiere attraverso il ripristino delle dune, interventi per il ripristino di habitat, ecosistemi e biodiversità soprattutto nelle zone più fragili, conversione degli immobili con efficientamento energetico, acquisto di auto e motoveicoli ibridi ed elettrici per spostamenti di servizio, biciclette a pedalata assistita per gli enti parco, realizzazione di nuove piste ciclabili e aree di sosta di sharing mobility e ancora: potenziamento dei serbatoi forestali, interventi di incremento delle piantagioni e selvicolturali finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli habitat forestali della rete Natura 2000.

I Comuni beneficiari

Nel territorio cilentano sarà implementato il servizio di mobilità mediante creazione di una rete di postazioni di bike sharing che rappresenta un servizio di mobilità alternativa e sostenibile che sta prendendo sempre più piede. Sono infatti sempre di più le pubbliche amministrazioni che decidono di mettere a disposizione dei loro cittadini questo servizio, per garantire soluzioni davvero green, da usare in alternativa ai propri mezzi o a quelli pubblici.

Tra i comuni beneficiari delle risorse Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Centola, Controne, Corleto Monforte, Gioi Cilento, Laurino, Laurito, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pertosa, Piaggine, Polla, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sala Consilina, San Giovanni a Piro, San Rufo, Sassano, Sicignano Degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Trentinara, Vallo della Lucania.