“Buonabitacolo avrà la Scuola Superiore”: l’annuncio del sindaco Giancarlo Guercio

“Buonabitacolo avrà la Scuola Superiore”. Con queste parole, il sindaco, Giancarlo Guercio, esprime la sia soddisfazione dopo l’approvazione della ha recentemente ricevuto una notizia che segnerà una tappa fondamentale per il futuro educativo dei suoi giovani: la Giunta regionale della Campania ha approvato, con Delibera n. 753 del 21 dicembre 2024, l’istituzione di un corso di Studi Tecnico Tecnologici in “Grafica e Comunicazione Multimediale”.

Un nuovo tassello per l’intera comunità

Il sindaco Giancarlo Guercio ha espresso la sua gioia e soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando che l’indirizzo di studi “Grafica e Comunicazione” mira a fornire agli studenti competenze specifiche per operare nei settori della grafica, dell’editoria e dei servizi multimediali. Questo nuovo percorso formativo si propone di formare professionisti capaci di progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei prodotti comunicativi, utilizzando le più avanzate tecnologie.

L’istituzione di questa scuola superiore rappresenta un risultato straordinario, frutto di una sinergia efficace tra le istituzioni locali e regionali, come sottolineato dal primo cittadino. L’impegno del Comune di Buonabitacolo, supportato dalla Dirigente Scolastica Cantillo, ha trovato un riscontro positivo prima da parte della Provincia di Salerno e infine dalla Regione Campania. Il sindaco ha voluto esprimere un particolare ringraziamento all’assessora regionale Lucia Fortini e al consigliere regionale Corrado Matera per il loro prezioso supporto in questo processo.

Un’offerta formativa all’avanguardia

Il corso di Grafica e Comunicazione non solo arricchirà l’offerta formativa del territorio, ma rappresenta anche un’opportunità per i giovani di Buonabitacolo e del Vallo di Diano di acquisire competenze richieste nel mercato del lavoro contemporaneo. Con l’approvazione definitiva, ora si attende l’attivazione del codice meccanografico da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, il che segnerà l’inizio di una nuova era per l’istruzione nella comunità.