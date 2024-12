A Buonabitacolo un presepe con ferrovia e stazione dell’alta velocità

Quest’anno, il tradizionale presepe della chiesa madre di Buonabitacolo ha riservato una sorpresa davvero inusuale ai fedeli e ai visitatori. Realizzato con maestria da Maurizio Vignati, coadiuvato da Francesco Vassallo e Pasquale Rinaldi, il presepe presenta un elemento decisamente contemporaneo: un treno dell’alta velocità e la sua stazione.

La stazione alta velocità

Una scelta singolare ma non fuori contesto. Proprio tra Buonabitacolo e Padula (nel perimetro del comune della Certosa) è prevista l’attivazione, entro il 2031, di una stazione per l’alta velocità. La stazione, che si dovrebbe chiamare proprio Vallo di Diano, è stata inserita nel sublotto 1B Romagnano – Praia della linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria. Nell’opera degli artigiani di Buonabitacolo il treno fa capolino tra i pastori. Non si tratta di un Frecciarossa ma di un convoglio a vapore, più usuale per la vecchia linea che attraversava il comprensorio valdianese, Sicignano – Lagonegro.

La linea Sicignano Lagonegro

Poco male perché proprio questa strada ferrata non dovrebbe essere smantellata. Dalla relazione conclusiva della Commissione nazionale dei dibattito pubblico (Cndp), organismo che rimette al ministero dei Trasporti proposte e soluzioni per le criticità sulla mobilità in Italia, emerge che la stessa potrebbe essere riutilizzata per finalità turistiche.