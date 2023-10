Buona la prima per la Polisportiva Basket Agropoli

I Delfini dominano dall’inizio alla fine una gara che non sembra mai messa in discussione, a farla da mattatore Marino autore di una splendida prestazione sia dalla distanza che da sotto canestro. L’incontro vede la Polisportiva Basket Agropoli sempre in pieno controllo dell’incontro con un vantaggio che oscilla dal +10, fino al +15 della fine del secondo quarto.

La gara

Coach Barbuto decide di far ruotare i suoi uomini, facendo entrare molti giovani che fanno parte del roaster della Polisportiva, il risultato non cambia, con la squadra di casa che continua a dominare senza grosse difficoltà.

Buona la prima

Termina così l’incontro con il risultato finale di 92-64, ottima la prima stagionale dei delfini che si candidano a recitare un ruolo da protagonisti nel corso della stagione.

Il prossimo incontro vedrà i delfini affrontare al Pala Di Concilio il Basket Mugnano, domenica prossima, altro incontro affascinante, tra due squadre accreditate alla vittoria finale.