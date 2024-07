Buccino, sequestrata la salma di Francesco morto dopo una caduta dallo scooter

Ancora un tragico incidente nel salernitano. Un giovane ragazzo di Buccino, Francesco Morriello, di soli 16 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto, mentre era in sella al suo scooter. Francesco stava tornando a casa da Sicignano quando, secondo avrebbe perso il controllo del veicolo. Il ragazzo sarebbe arrivato nella notte all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, accompagnato in gravi condizioni, dai genitori. I sanitari dell’ospedale valdianese hanno subito prestato le prime cure al 16enne, ma viste le sue gravi condizioni ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli. Purtroppo, nel primo pomeriggio di ieri, Francesco ha perso la vita.

Buccino e Auletta piangono il giovane Francesco

Un dolore grandissimo per la comunità di Buccino dove Francesco viveva con la sua famiglia, ma anche per la comunità di Auletta, dove il giovane era conosciuto e voluto bene. Anche la famiglia del giovane è molto conosciuta in zona: sono proprietari di un frantoio. La salma di Francesco è attualmente sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria mentre si cerca di comprendere la dinamica di quanto accaduto.

Il cordoglio

Ora è tempo di dolore per la famiglia e le comunità coinvolte. I sindaci di Buccino e Auletta hanno espresso il loro cordoglio per la perdita della giovane vita, offrendo il loro supporto alla famiglia e agli amici del ragazzo scomparso.