Dramma a Buccino: muore 16enne dopo un incidente stradale

Un giovane di 16 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico incidente in moto avvenuto sulla strada che collega Buccino a Sicignano degli Alburni. Il ragazzo, stava tornando a casa da Sicignano degli Alburni a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Ancora sotto shock per l’accaduto, alcuni amici del 16enne che si trovavano con lui al momento dell’incidente, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito e, a causa dei traumi riportati nell’impatto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Incidente a Buccino, muore 16enne

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia della sua tragica scomparsa ha sconvolto l’intera comunità di Buccino che si stringe al dolore della famiglia.

Sull’incidente sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Buccino che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi, tra cui la perdita di controllo del mezzo a causa dell’alta velocità o un sorpasso azzardato.