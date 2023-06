Bretella Agropoli – Eboli: si presentano gli esiti del dibattito pubblico. Sit in di Legambiente

Ultima tappa del dibattito pubblico sulla realizzazione del collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla Statale 18 ad Agropoli. Gli esiti del confronto avuto sul territorio saranno presentati a Napoli giovedì 8 giugno 2023 ore 12.00, Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta Regionale della Campania. L’evento sarà l’occasione per illustrare ai presenti questa «significativa esperienza di partecipazione e riflessione collettiva – e per esplicitare l’iter procedurale che ne conseguirà», fanno sapere da Anas.

La mobilitazione di Legambiente

In occasione dell’iniziativa prevista una mobilitazione di Legambiente contro le opere che rallentano la transizione ecologica. Alle ore 11 gli ambientalisti manifesteranno la loro contrarietà alla realizzazione della bretella con lo striscione “Non è la strada giusta”. Proteste si erano già registrate nei giorni scorsi ad Capaccio Paestum.

I pareri

Ad esprimere no all’opera ci sono diversi cittadini, comitati e istituzioni di Eboli, mentre dai comuni del Cilento è arrivato un convinto si alla realizzazione della bretella, fondamentale per far uscire il territorio dal suo atavico isolamento.

L’opera, tuttavia, continua a dividere. Anche a Capaccio Paestum alcuni esponenti politici e delle associazioni si mostrano perplesse, per i costi che dovrebbe avere ma anche per l’impatto ambientale sul territorio della Piana del Sele.