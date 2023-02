Bretella Agropoli-Eboli, altri comuni a sostegno del progetto

Anche il comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha espresso un “Sì” convinto per sostenere e supportare il progetto per la realizzazione della bretella autostradale Agropoli-Eboli.

Oltre ai Comuni dell’alto Cilento, si esprimono a sostegno dell’importante arteria anche i Comuni delle altre zone del comprensorio.

Gli obiettivi

L’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un’infrastruttura di collegamento tra l’autostrada A2 del Mediterraneo e del Cilento, che consenta, soprattutto nei periodi estivi quando si registrano elevati flussi di traffico dovuti all’attrazione turistica del territorio, di ridurre le situazioni di congestione.

Inoltre, le analisi trasportistiche e socioeconomiche hanno evidenziato che la realizzazione dell’infrastruttura produrrebbe una notevole diminuzione dell’incidentalità, un risparmio di tempo per gli utenti, miglioramento del livello di servizio della rete stradale di accesso al territorio, nonché anche una diminuzione dell’emissione di gas inquinanti nell’atmosfera.

La realizzazione del progetto, oltre a migliorare la qualità della vita dei residenti, che spesso si spostano per lavoro e necessità personali, apporterà benefici anche all’intero sistema turistico. Infatti, un paese ben collegato e con infrastrutture adeguate può aspirare a diventare una meta turistica di rilievo sia a livello nazionale che internazionale.

“L’asse viario Agropoli-Eboli rappresenta un’infrastruttura non solo necessaria ma essenziale, per garantire una mobilità fluida ed efficace ad un’area vasta della provincia di Salerno che vanta ben due patrimoni dell’Unesco, il secondo Parco Nazionale per estensione in Italia ed una costa blasonata di bandiere blu.” – dichiarano dall’amministrazione comunale – “Il collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 del Mediterraneo, e la variante alla statale 18, è un’opera fondamentale per oltre 80 Comuni e per i cittadini residenti che ne beneficeranno vedendo diminuire drasticamente i tempi utili per raggiungere luoghi di lavoro, uffici centrali, strutture sanitarie e ospedaliere. Dunque, contribuirà a migliorare la qualità della vita delle comunità di riferimento e al tempo stesso fornirà un’importante spinta al turismo del sud di Salerno”.