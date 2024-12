Botti di Capodanno: i consigli dei Carabinieri Artificieri

Nell’ambito della campagna di prevenzione dai rischi connessi all’incauto maneggio dei botti tradizionalmente esplosi nelle festività natalizie e di fine anno, gli Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno hanno realizzato un videoinformativo circa la potenziale pericolosità degli artifizi pirotecnici in relazione al loro contenuto di polvere da sparo.

Le raccomandazioni

Il personale specializzato, precisando che non esistono botti in polvere pirica assolutamente “sicuri”, evidenzia come l’uso incauto e l’accensione di petardi e fuochi d’artificio, talvolta illegali, possa provocare lesioni gravi, quali ustioni al volto e alle mani, mentre quelli a elevata potenza finanche la perdita di un arto. Ogni sostanza deflagrante è potenzialmente in grado di fare danni, pressione, urto, sfregamento e calore potrebbero determinare un’esplosione non controllata. Evitare sempre i prodotti pirotecnici non classificati e non raccogliere mai artifizi inesplosi, comunicandone il ritrovamento al 112.

“Usa la testa per non rovinarti la festa”

Ogni manufatto esplodente privo di etichetta è proibito per l’elevata pericolosità. I fuochi d’artificio consentiti dalla legge riportano sempre in confezione un’etichetta completa degli estremi di autorizzazione al commercio e una descrizione delle modalità d’uso, che devono essere seguite attentamente dall’utilizzatore. Eccedere in precauzione è il consiglio migliore e anche quest’anno “usa la testa per non rovinarti la festa”