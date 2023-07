Boom di presenze al Next per il “Paestum Pizza Fest”, 3 giorni tra cibo e divertimento | VIDEO

Dal 30 giugno al 2 luglio, il Next di Cafasso ha ospitato, per la prima volta, il Paestum Pizza Fest, un evento culinario che ha conquistato i palati degli appassionati di pizza provenienti da ogni parte d’Italia.

Promosso e organizzato da Jannelli Eventi e Erre Erre Eventi, il festival ha riunito ben 20 pizzerie di eccellenza, laboratori coinvolgenti e concerti live ogni sera, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile.

Un’esperienza che ha deliziato i palati

Con la sua cornice suggestiva, il “Paestum Pizza Fest” si è presentato come un’opportunità straordinaria per esplorare l’arte bianca della pizza in uno dei territori più belli e affascinanti della Campania. Paestum, con il suo patrimonio storico e la sua bellezza mozzafiato, ha fornito il contesto perfetto per un evento che celebra la passione e la maestria dei pizzaioli italiani.

Le parole dell’organizzatore Roberto Jannelli

Roberto Jannelli, organizzatore del progetto Paestum Pizza Fest, insieme a Rosario Augusto, Presidente della Erre Erre Eventi, hanno dichiarato: “I quattro pilastri su cui si basa il Paestum Pizza Fest sono stati fin dall’inizio il cuore del nostro progetto ambizioso. Stiamo curando ogni minimo dettaglio per raccontare al meglio il mondo della pizza, grazie anche al supporto di numerosi professionisti del settore che ci stanno affiancando in questa bellissima esperienza.

Il nostro obiettivo è organizzare a Paestum, presso il suggestivo complesso del Next, un momento di condivisione intriso di storicità e passione per l’arte dei Pizzaioli”.

Il Paestum Pizza Fest ha offerto un ricco programma di appuntamenti che hanno soddisfatto ogni gusto e interesse. Dalle attività formative, con workshop dedicati ai bambini e laboratori coinvolgenti, ai racconti di storie di successo di pizzaioli provenienti da ogni parte d’Italia, c’era qualcosa per tutti i partecipanti. Inoltre, il festival ha accolto ospiti provenienti addirittura da New York, la città simbolo della pizza di qualità negli Stati Uniti, arricchendo ulteriormente l’esperienza internazionale offerta dal Paestum Pizza Fest.

Ecco le 20 pizzerie che hanno preso parte all’evento

Ma il vero protagonista di questo evento culinario è stata, naturalmente, la pizza. Le 20 pizzerie partecipanti, elencate in ordine alfabetico, hanno stupito i visitatori con la loro maestria e creatività. Dai classici sapori tradizionali alle interpretazioni più innovative, ogni pizza servita ha rappresentato un piccolo capolavoro gastronomico. A’ Puntella (Salerno), Alchimia Pizza e fritti (Salerno), Associazione Festa Antica Pizza di Giungano (Cilentum pizza) (Giungano), Boris (Capaccio Paestum), Carminuccio (Salerno), Cilentina (Battipaglia), Don Antonio 1970 (Salerno), Errico Porzio (Napoli), Giardino degli Dei (Salerno), Giagiù (Salerno), Il Papavero (Santa Maria di Castellabate), Le Grotticelle (Caggiano), Napò Sushi e Pizza (Teggiano), O’ Sarracino (Nocera Inferiore), Pizzeria Del Corso (Capaccio Paestum), Anema e Sore (Capaccio Paestum), Pizza in Tramontes (Tramonti), Positano (Capaccio Paestum), San Matteo (New York City), Varnelli Pizza Bistrot & Restaurant (Pompei), e Vinarte Pizza e Fuoco (Agropoli) hanno offerto un’ampia varietà di gusti e sapori, soddisfacendo anche i palati più esigenti.

Tra cibo e divertimento

Oltre alla pizza, il Paestum Pizza Fest ha allietato le serate degli ospiti con concerti live di artisti di fama nazionale. La musica ha contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, accompagnando le degustazioni gastronomiche e trasformando l’evento in una celebrazione completa dell’arte e della cultura italiana.

Il Paestum Pizza Fest si è concluso dopo tre giorni di gusto, divertimento e passione per la pizza. L’evento ha lasciato un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei partecipanti, offrendo loro l’opportunità di vivere un’esperienza unica nel panorama culinario italiano. L’organizzazione di successo di questa prima edizione promette un futuro luminoso per il Paestum Pizza Fest, che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona pizza e della cultura gastronomica italiana.