Birra in B…Rocca: la festa della birra artigianale torna a Salerno!

Dopo il grande successo della tappa inaugurale presso l’ex tabacchificio Cafasso di Paestum lo scorso maggio, la tanto attesa manifestazione “Birra in B…Rocca” fa ritorno a casa. Quest’anno, il castello Arechi di Salerno sarà la cornice privilegiata per accogliere l’arrivo dell’estate e far spumeggiare le migliori birre artigianali della Campania.

Il programma dell’iniziativa

Dal 16 al 18 giugno, gli eleganti ambienti della roccaforte del capoluogo ospiteranno l’evento, che ha visto la sua prima edizione nel 2016. Saranno tre serate all’insegna della birra di qualità e del gusto, accompagnate da deliziosi street food nostrano.

La musica

Come da tradizione, ogni sera sarà allietata da un concerto dal vivo. Venerdì 16 si potrà ballare al ritmo di Disco Inferno, mentre sabato 17 sarà la volta di Mr Blue and the Chickens. Domenica 18, invece, la Groove House Band regalerà emozioni con la loro musica. Ma non è tutto, perché nell’agenda dell’evento è prevista anche la seconda edizione del “Beer Challenge”. Si tratta di una gara di bevute che ha riscosso un grande successo nel 2022, coinvolgendo e divertendo tutti i presenti.

L’elezione del miglior birrificio

Come consuetudine sin dal 2016, la kermesse si concluderà con l’elezione del miglior birrificio. Sarà il pubblico, infatti, a esprimere le proprie preferenze compilando una scheda distribuita durante le serate. Un’occasione unica per scoprire e apprezzare le eccellenze della birra artigianale della Campania.