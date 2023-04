“Birra in B… Rocca” si trasferisce a Paestum nei locali del Next: ecco il programma per gli appassionati della birra

Per il 2023, la rinomata kermesse “Birra in B…Rocca” si prepara a sorprendere con un nuovo e ambizioso cambiamento di location: si “trasloca” a Paestum, negli spaziosi ed affascinanti ambienti dell’ex Tabacchificio Cafasso. Un’edizione che si preannuncia straordinaria e che si terrà dal 12 al 14 Maggio, offrendo un’esperienza unica agli amanti della birra e del buon cibo.

Il programma

Il polo fieristico cilentano accoglierà ben 20 Mastri Birrai della Campania, pronti a presentare il meglio della produzione birraria locale. Sarà un’occasione imperdibile per degustare birre artigianali di alta qualità, accompagnate da delizie culinarie di ogni tipo, selezionate con cura per deliziare i palati dei visitatori.

Le tre intense giornate saranno ricche di appuntamenti dedicati agli amanti della birra. Laboratori di degustazione, organizzati in collaborazione con Unionbirrai, offriranno l’opportunità di approfondire la conoscenza delle diverse birre presentate, svelandone i segreti e le sfumature di gusto.

La kermesse, il taglio del nastro

Ma non è tutto: ogni sera, il palco della kermesse ospiterà esibizioni dal vivo di band musicali, ognuna con il proprio stile da raccontare. Dall’anima mediterranea dei “Via Toledo”, al rock latino dei “Poterico”, fino al britpop dei “Colorplay”, la colonna sonora di “Birra in B…Rocca – Paestum Edition” sarà un mix esplosivo di ritmo e energia che accompagnerà gli ospiti in una serata all’insegna del divertimento.

L’evento aprirà le porte alle 18:00, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente, ideale per trascorrere una serata all’insegna del gusto e della convivialità. “Birra in B…Rocca – Paestum Edition” si prospetta come un’appuntamento da non perdere, un’occasione imperdibile per assaporare il meglio della produzione brassicola campana, scoprire nuovi sapori e vivere momenti di puro piacere per il palato. Vi aspettiamo numerosi!