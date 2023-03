Bio-Distretto Cilento: studiosi da tutti il mondo alla ricerca del viver sano. Aprile? è “alle erbe”

Inizia un nuovo mese di avventura ed esperienze fantastiche con le iniziative del Bio- Distretto Cilento e dei suoi associati. Il 1 di Aprile, si darà il via ad un tour immersivo nel mondo della natura alla scoperta dei sapori tipici e di luoghi fantastici attraverso passeggiate, trekking, laboratori botanici e gastronomici.

“Aprile alle erbe”

“Aprile alle erbe” è una rassegna di eventi, organizzata dalla Cooperativa Nuovo Cilento, che accompagnerà turisti ed interessati attraverso un mese ricco di iniziative pensate ed organizzate attorno al tema della natura, del buon cibo e della tradizione.

Il tour sarà anche l’occasione per visitare le aziende agrituristiche ed agricole cha fanno parte del circuito Bio- Distretto Cilento e che sono a disposizione dei visitatori per mostrare loro le antiche tradizioni locali, come l’impiego delle erbe in cosmetica, fitoterapia, gastronomia e nell’artigianato. Presso la Cooperativa Nuovo Cilento, sarà possibile partecipare a tutte le fasi della coltivazione e produzioni dell’olio d’oliva, come a quello del compost biologico.

Il Cilento nel mondo

Il mese di marzo si è appena concluso con la partenza di 14 ricercatori europei del Team di ricerca multidisciplinare del Progetto SysOrg. Prima di loro, un altro gruppo proveniente dalla Norvegia, studiosi da Copenaghen, Bari e Roma hanno voluto visitare le varie aziende del territorio, partecipare al mercato itinerante Rareche, toccare con mano i principi assoluti del “mangiar mediterraneo”.

Prodotti ortofrutticoli e caseari tutti rigorosamente biologici, conditi da un ottimo olio d’oliva. Il tour dei ricercatori universitari è stato anche l’occasione per partecipare alla Festa di Consegna del Compost, presso la Cooperativa Nuovo Cilento di San Mauro Cilento. Festa del Compost

“La terra è viva, ci avevi mai pensato?”

È stato questo lo slogan per la Festa del compost che si è tenuta il 25 di marzo a San Mauro Cilento. Grazie all’impiego dei lombrichi, funghi e batteri che lavorano per ridurre gli scarti di produzione, all’apporto di sansa del frantoio della cooperativa e agli scarti alimentari del Ristorante “Al Frantoio”, sì è riusciti a produrre dell’ottimo compost che è stato poi consegnato ai soci.

Il tour “Aprile alla Erbe”, sarà l’occasione per rivivere anche ciò che ha caratterizzato i mesi precedenti.