Biglietti falsi per la semifinale di Champions: lieto fine per i bimbi cilentani truffati

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura che ha avuto come protagonisti quattro tifosi milanisti di Scario. Antonio e Pierpaolo, due fratelli, e i rispettivi figli Vito Maria e Francesco sono stati infatti vittima di una truffa.

La storia

I quattro biglietti acquistati per assistere alla semifinale di Champions League allo stadio Meazza di Milano, che vedeva scontrarsi le due milanesi, erano falsi. Arrivati ai tornelli dunque nessuno dei quattro ha potuto assistere alla partita. A nulla sono servite le richieste di Antonio e Pierpaolo: trovare una soluzione che potesse permettere ai loro figli, rispettivamente di 8 e 6 anni, di assistere al match.

Lo sconforto dei più piccoli

Neanche le lacrime dei giovanissimi tifosi hanno smosso gli stuart. Per i quattro tifosi di Scario è stato vietato l’ingresso allo stadio. Una condizione che ha gettato nello sconforto i due bambini che neanche a dirlo sono stati immortalati in una fotografia che presto ha fatto il giro del web. Tanta l’indignazione espressa da più parti ma anche la solidarietà mostrata ai quattro tifosi truffati.

“L’entrata in gioco di Barbara D’Urso”: ecco come ha restituito il sorriso a Vito e Francesco

A restituire il sorriso ai due bambini, Vito Maria e Francesco, ci ha pensato però Barbara d’Urso che ha invitato i quattro malcapitati nella sua trasmissione “Pomeriggio 5”, andata in onda ieri. Nel corso del loro intervento, avvenuto da Piazza Plebiscito a Napoli, la padrona di casa dopo avere ascoltato la vicenda, ha fatto una sorpresa ai bambini. Grazie al buon cuore e alla disponibilità di tre napoletani, sono stati consegnati ai tifosi di Scario quattro biglietti per assistere al ritorno della semifinale di Champion’s League, in programma questa sera a Milano.

Una storia a lieto fine

Tanto lo stupore ma anche la gioia che trasparivano dagli occhi di Vito Maria e Francesco che quasi increduli hanno preso tra le mani il tanto agognato biglietto. Finalmente questa sera si entrerà al Meazza.