Finisce il sogno della Feldi Eboli. Squadra fuori dalla Champions League

Nulla di fatto. L’impresa non è arrivata e la Feldi Eboli è fuori dalla Final Four di UEFA Futsal Champions League. I vice campioni d’Europa dello Sporting Lisbona vincono il girone a punteggio pieno dopo aver vinto per 5-0 contro la compagine ebolitana.

Feldi Eboli sconfitta dallo Sporting Lisbona: la gara

Pasculli, Vavà, Calderolli, Baroni, Luizinho. Questo il quintetto baso scelto da Salvo Samperi per l’ultima sfida dell’Elite Round. Guitta, Erick, Joao Matos, Cavinato, Merlimgi uomini di Nuno Dias.

La volpi si mostrano da subito in palla ma non riescono ad arrivare facilmente alla conclusione a differenza dei vice campioni d’Europa che ci provano prima con Paco e poi trovano il vantaggio con Zicky a metà primo tempo.

Il numero 6 segna di testa su gli sviluppi di un calcio d’angolo. I portoghesi però hanno il pallino del gioco e chiudono la prima frazione in avanti sfiorando la seconda rete con Miguel Angelo e Cavinato, è sempre Pasculli a metterci una pezza. Si va al riposo con i biancoverdi avanti.

Il secondo tempo

La ripresa comincia subito male per la Feldi Eboli poiché è l’azzurro Diego Cavinato a trovare dopo 43 secondi il gol del raddoppio per lo Sporting. I portoghesi in fanno sconti e poco dopo è Miguel Angelo a bucare ancora Pasculli con un tiro dal limite, è 3-0.

Luizinho con un gran tiro prova a scuotere le volpi ma Guitta è attento. I rossoblù cercano la rete per regalare anche una gioia alla meravigliosa cornice di pubblico di un esaurito PalaJacazzi di Aversa ma è ancora lo Sporting a segnare con Diogo Santos.

I rossoblù pian piano escono dalla partita e i portoghesi segnano anche la quinta rete con Sokolov. Vavà a 5 minuti dal termine prova a segnare la rete della bandiera ma Guitta è sempre attento. Samperi gioca anche la carta del portiere di movimento ma non basta.

Lo Sporting si aggiudica il girone A dell’Elite Round di UEFA Futsal Champions League, la Feldi Eboli esce a testa alta e la prossima settimana si ritufferà nel campionato. L’obiettivo è arrivare anche quest’anno fino in fondo.