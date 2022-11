Champions League, riscatto Feldi aspettando lo Sporting Lisbona

La Feldi Eboli torna alla vittoria superando nel secondo turno di Champions League la Loznica-Grad 2018. I ragazzi di Samperi si impongono per 2-0. In rete Calderolli e Baroni. I rossoblù ottengono i primi tre storici punti nel torneo. Ora si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima giornata contro i vice campioni d’Europa dello Sporting Lisbona.

Champions League, primi punti per la Feldi Eboli

Con diversi indisponibili, il quintetto base della Feldi è composto Pasculli, Baroni, Luizinho, Calderolli, Guilhermao. Partita bloccata nei primissimi minuti con entrambe le formazioni sconfitte nella gara inaugurale che cercano di non scoprirsi troppo. E’ la Feldi però la prima ad accelerare con Baroni che scheggia la traversa.

La reazione dei serbi arriva con Dandan che con un diagonale insidioso spaventa le volpi. Al 7′ è Vavà a centrare il palo. Nuova risposta del Loznica a metà primo tempo con Dudu che salta con un numero Calderolli e calcia di poco a lato. Baroni e Guilhermao nel giro di pochi minuti ci provano ancora ma inutilmente. Si va all’intervallo sullo 0 a 0.

La ripresa

Nella ripresa, palo esterno ancora di Baroni e traversa di Luizinho. Il forcing si concretizza proprio con Luizinho che recupera palla, serve Braga che appoggia per Calderolli che non può far altro che siglare l’1-0 per per le foxes.

Poco dopo la metà del secondo tempo arriva la prima vera reazione degli avversari con Ramic che sfiora il palo con un diagonale. A negare il raddoppio a Guilhermao viene ancora un legno. Ma gli uomini di Samperi continuano a macinare gioco pressando gli avversari e il gol arriva, a firmalo è Baroni quasi in fotocopia con quello di Calderolli.

Per i serbi arriva il momento del portiere di movimento a 6 minuti dal termine, il pressing induce le volpi a superare il limite di falli e regalare un tiro libero agli avversari. Sul punto di battuta va Dandan che sbaglia ipnotizzato da Pasculli. E’ l’ultima emozione del match, le volpi ottengono i primi tre punti.

Per la Feldi prossima gara di Champions League sabato contro lo Sporting Lisbona.