Bidonville presenta la prima edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour nel Cilento

Tutto pronto per la prima edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato in Tour nel Cilento. L‘evento si svolgerà il 2-3-4 giugno presso la nuova struttura NEXT, ex-Tabacchificio, a Capaccio Paestum. Questa fiera è un’opportunità unica per gli amanti del baratto e del vintage.

Espositori e oggetti di ogni tipo

All’interno dei padiglioni saranno presenti oltre 100 espositori che offriranno una vasta selezione di oggetti di artigianato, antiquariato, modernariato, oggettistica, abbigliamento vintage, fumetti, dischi, libri e tanto altro! Gli appassionati di caccia al tesoro e di pezzi unici troveranno pane per i loro denti in questa fiera.

Cibo e bevande per tutti i gusti

Nell’area food sarà possibile gustare una varietà di cibo e bevande. Dai classici piatti locali, come pizze, primi piatti e fritti, ai dolci e ai gelati per una pausa golosa. Ci sarà sicuramente qualcosa per accontentare tutti i palati.

Parcheggio gratuito

Per agevolare i visitatori, è disponibile un parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti. È consigliabile arrivare presto per assicurarsi un posto.

Divertimento, risparmio e sostenibilità

«Unisciti a noi per un’esperienza che unisce il divertimento, il risparmio e la promozione del riuso e del riutilizzo. La Fiera del Baratto e dell’Usato è l’occasione perfetta per fare affari, trovare oggetti unici e contribuire alla riduzione degli sprechi», fanno sapere gli organizzatori.