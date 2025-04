“Bici in Comune” : ecco i comuni del Cilento e Diano ammessi a finanziamento

Pubblicate le graduatorie dei comuni ammessi a finanziamento all’iniziativa “Bici in Comune”, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Quattro i comuni finanziati

Sono circa 500 i Comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole. Ai 201 Comuni che riceveranno direttamente il finanziamento, se ne aggiungono infatti altri 270 che saranno partner dei progetti ritenuti idonei.

Nel Cilento e Diano sono 4 i Comuni finanziati, si tratta di Stio che aveva presentato un progetto insieme a Magliano Vetere con l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo, e Sant’Arsenio e Auletta. Questi ultimi avevano presentato un unico progetto articolato in tre linee di intervento, ognuna con specifiche attività finalizzate a creare un sistema di mobilità ciclabile integrata. Tra queste, spiccano la realizzazione di un’app dedicata che guida gli utenti alla scoperta di itinerari e eventi locali, e l’implementazione di iniziative di sensibilizzazione per la comunità. I comuni avranno a disposizione 50 mila euro per la realizzazione dei progetti.