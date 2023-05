Biagio Luongo è il nuovo Sindaco di Campagna: “Sono e sarò Biagino per tutti!”

“Sono e sarò Biagino per tutti!”. Emozionato. Ma sereno. E’ apparso così Biagio Luongo, neo eletto Sindaco della Città di Campagna, immediatamente dopo la conferma “ufficiosa” del risultato elettorale.

Gremita la sezione di Quadrivio di Campagna.

Sul posto oltre ad elettori e simpatizzanti anche il Consigliere Provinciale Filomena Rosamilia che ha rinnovato a Biagio Luongo amicizia, sostegno e collaborazione istituzionale.

Le dichiarazioni

“Varcherò le porte del Palazzo Municipale esclusivamente quando sarà ufficializzato il risultato attraverso gli atti della commissione elettorale. Voto per voto. Non prima e nemmeno senza permesso. Sono una persona seria che ha rispetto per le istituzioni e per i ruoli” – ha dichiarato Luongo.

“Non ci saranno accordi sottobanco, non mi appartengono questi modi di fare. Ci sarà un solo tacito ed unico accordo in Consiglio Comunale e sarà quello per la Città di Campagna, per risollevare le sorti di questo posto incantevole, per promuovere le sue potenzialità e farlo tornare a splendere”.

E poi i ringraziamenti. “Grazie agli amici, alle amiche, ai giovani che mi hanno sostenuto e mi hanno affiancato con partecipazione e grande entusiasmo: quando nessuno sperava che Biagio potesse risorgere mi sono stati accanto”

La dichiarazione dello sconfitto

Affida al suo profilo social gli ultimi ringraziamenti, Pierfrancesco D’Ambrosio. “Gli elettori si sono espressi: non saremo noi a guidare la Città per i prossimi cinque anni. Al mio avversario, l’augurio di un buon lavoro.

Noi, dal canto nostro, continueremo a lavorare per la nostra Città, rispettando il ruolo che i cittadini ci hanno assegnato. Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno creduto in noi e nel nostro progetto e che ci hanno accompagnato in queste settimane piene, complesse ed emozionanti. A voi, va il mio grazie”.

I numeri

Giochi fatti e numeri reali.

Nelle 18 sezioni elettorali distribuite su tutto il territorio sono stati 8867 i votanti al turno di ballottaggio, chiamati a scegliere il nuovo Sindaco della Città di Campagna.

Tra questi: 4610 elettori hanno espresso voto favorevole per Biagio Luongo, 3967 hanno votato per Pierfrancesco D’Ambrosio. 90 sono risultate le schede bianche. 199 quelle nulle e 1 scheda è stata contestata.

Con una percentuale pari al 53.75% torna ad essere Sindaco di Campagna il professore Biagio Luongo. Si ferma al 46.24% l’avversario Pierfrancesco D’Ambrosio.