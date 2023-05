Elezioni comunali, Campagna verso il ballottaggio

Se le ultime ore sono state vissute al cardiopalma per i tre aspiranti alla carica di sindaco del Comune di Campagna, quelle che si vivranno fino al prossimo 28 maggio non saranno certo facili. Elezioni comunali con oltre 270 candidati alla carica di consigliere comunale e 3 candidati alla carica di Sindaco. La sfida tra Pierfrancesco D’Ambrosio, Biagio Luongo e Attilio Busillo se la aggiudica nella prima tornata, D’Ambrosio con un vantaggio in termini numerici.

Il risultato del primo turno

3905 voti per D’Ambrosio, 3851 per Luongo, 2735 per Busillo, così dicono le urne.

D’Ambrosio 37,22% con 4559 voti alle liste collegate, Luongo 36,72% con 4184 voti alle liste collegate, Busillo 26,07% con 1500 voti alle liste collegate.

Sette liste a supporto di D’Ambrosio, sei liste a supporto di Luongo e quattro liste per Busillo.

E se il turno di ballottaggio era quasi atteso, sorpresa invece si è registrata nella percentuale di affluenza alle urne.

La situazione ora

“Voglia di cambiamento e una nuova ventata di partecipazione” si potrebbe leggere così la percentuale del 74% degli elettori campagnesi che si sono recati alle urne, con quasi 15 punti percentuali più della media nazionale di ieri.

Dai numeri agli accordi, il passo è breve.

Ago della bilancia elettorale in questo momento è proprio Attilio Busillo che con la sua coalizione e un suo probabilmente apparentamento, più o meno ufficiale, potrebbe aiutare e favorire nei numeri il futuro sindaco di Campagna.

Intanto voci dei bene informati parlano già di incontri ufficiosi tra i candidati. E mentre qualcuno smentisce accordi e patti, qualche altro “consigliere eletto” parla di strette di mano e promesse da mantenere.

Ancora due settimane di campagna elettorale e ripartono immediatamente i comizi sul territorio comunale, in centro e nelle zone periferiche.

Domenica 28 maggio la Città di Campagna elegge il futuro sindaco.