Beppe Tenti all’I.C. Vairo di Agropoli per una esperienza di formazione “immersiva”

Dibattito con l’ideatore e presentatore del programma Rai OVERLAND ad Agropoli, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Vairo, Beppe Tenti.

I suoi viaggi portano migliaia di appassionati alla scoperta degli angoli più remoti della Terra.

Ottiene grande popolarità con Overland, programma televisivo in onda su RAI1 dal 1996, con cui contribuisce alla riscoperta dei mezzi da strada in un mondo appiattito dai jet. Dopo la prima, memorabile spedizione da Roma a New York via terra, passando per Siberia, Stretto di Bering, Alaska e Canada, gli inconfondibili quattro camion arancioni hanno viaggiato sulle strade, spesso inaccessibili, di tutto il mondo. Nel tempo sono stati usati anche altri mezzi come biciclette, moto, utilitarie, auto d’epoca, fuoristrada, veicoli elettrici a guida semiautonoma. Tutte imprese che valgono al programma numerosi riconoscimenti.