Bellosguardo si addolcisce: il Concorso “La Guantiera” premia la tradizione dolciaria

Sabato 25 gennaio, il piccolo borgo di Bellosguardo si trasforma in un palcoscenico per gli appassionati di dolci. La consulta delle associazioni, infatti, organizza la premiazione del Concorso “La Guantiera”, un evento che celebra la tradizione dolciaria locale e incoraggia la creatività dei pasticceri dilettanti.

Un concorso per tutti

Il regolamento è semplice e invitante: chiunque, indipendentemente dall’età, può partecipare presentando una “Guantiera”, ovvero una composizione dolciaria che rispetti le tradizioni culinarie del territorio. Le creazioni, realizzate in casa e con ingredienti semplici e genuini, saranno valutate da una giuria esperta che terrà conto dei seguenti criteri specifici:

Aspetto estetico : l’eleganza e la presentazione del dolce.

: l’eleganza e la presentazione del dolce. Bontà : il gusto e l’equilibrio dei sapori.

: il gusto e l’equilibrio dei sapori. Originalità : l’innovazione e l’unicità della creazione.

: l’innovazione e l’unicità della creazione. Giudizio complessivo : un’analisi globale del dolce.

: un’analisi globale del dolce. Tradizionalità: il rispetto delle radici culturali e culinarie.

Per partecipare al concorso, è necessario consegnare la propria “Guantiera” il 25 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 15:00 presso Palazzo De Philippis.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 25 gennaio alle ore 18:00 presso Palazzo De Philippis. I primi tre classificati riceveranno premi speciali, mentre tutti i partecipanti saranno omaggiati con un rimborso spese e una pergamena.

Un’occasione per riscoprire i sapori di una volta

“La Guantiera” è più di un semplice concorso. È un’occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione dolciaria, per valorizzare i prodotti locali e per promuovere lo scambio di conoscenze tra gli appassionati.