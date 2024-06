Beach Soccer: Eboli pronta ad ospitare il Torneo Regionale Under 15

Al lido B38 a Marina di Eboli il 21 e 22 giugno si terrà il Torneo Regionale di Beach Soccer Under 15 Maschile. Saranno dodici le squadre che si sfideranno, divise in quattro gironi, per due giorni intensi di calcio.

Nel Gruppo A troviamo la Scuola Calcio Spes, il Città degli eventi e la Battipagliese Calcio, nel Gruppo B Assocalcio Terzo Tempo, Salerno Guiscards e Diesse, nel Gruppo C la Polisportiva Santa Maria Cilento, Gelbison e Real Stio San Leucio, infine nel Gruppo D Virtus Junior Stabia, Real Casarea e Real Tufino 5.

Un riconoscimento importante

Nella giornata di venerdì 21 a partire dalle ore 09.30 alle ore 18.15 ci saranno le prime sfide, mentre sabato 22 si disputeranno le semifinali, dalle ore 11.00, e la finale alle ore 15.00. Un riconoscimento importante per Daniele Sgroia e Emiliano Mazzariello titolari dello stabilimento balneare del B38, che è stato scelto dal Comitato Regionale Campania della Figc proprio per ospitare la fase finale del torneo, grazie soprattutto al lavoro del direttore organizzativo della parte sportiva Christian Noschese.