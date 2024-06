Eboli: i vigili urbani salvano un cucciolo di cane abbandonato in auto per ore

«C’è un cagnolino abbandona in auto, al sole». Sarebbe stata più o meno questa la frase che ha accompagnato la segnalazione al centralino della Polizia Municipale di Eboli. Raccolta la segnalazione i caschi bianchi del comando ebolitano sono prontamente interventi nei pressi del parcheggio sulla salita dell’ospedale.

In una macchina parcheggiata hanno rinvenuto un cane meticcio lasciato al sole, finestrini abbassati di qualche centimetro nella vana speranza di far filtrare l’aria. Il proprietario del veicolo, un cilentano 60enne, si era allontanato per una visita specialistica in ambulatorio medico.

Ad accorgersi della presenza dell’animale in auto è stata una volontaria che si trovava in zona insieme alla madre e che ha prontamente allertato la Polizia Municipale.

Cane chiuso in auto ad Eboli: il salvataggio

Con l’ausilio di uno dei parcheggiatori della Publiparking i caschi bianchi sono riusciti ad aprire l’auto senza danneggiarla e a salvare l’animale.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato l’uomo per abbandono di animale.

Il cane dopo essere stato dissetato è stato condotto presso l’ASL veterinaria dice i sanitari di turno coordinati dal dottore Luigi Morena, hanno effettuato tutti i necessari controlli.