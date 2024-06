Beach Soccer: due giocatrici della Salernitana vincono la Supercoppa

Grande soddisfazione per Giulia Olivieri e Maria Rita Pascale, calciatrici della Salernitana Women 1919. Le due granata, infatti, hanno alzato al cielo la Supercoppa Italiana di beach soccer femminile 2024, disputata domenica 23 giugno a Gaeta. Sulla sabbia laziale a sfidarsi sono state il Lady Terracina, campione d’Italia nel 2023, e il Cagliari, che aveva vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione.

Beach Soccer: due granata vincono la Supercoppa Italiana

A difendere i pali delle sarde è stata la classe ’95 Pascale mentre pedina importante si è rivelata, tra gli elementi di movimento, la classe ’87 Olivieri. Proprio la numero 10 granata, infatti, ha deciso la contesa con una rete: nel 2-1 delle isolane dopo il vantaggio, nel primo tempo, di Galluccio per le laziali ed il pari di Illano, nella ripresa, la zampata dell’ex Sant’Egidio è risultata decisiva. Il capitano della Nazionale di Beach Soccer, nella terza frazione di gioco, dopo un rigore fallito da Fabiana Vecchione si è avventato sulla corta respinta del portiere avversario, Galloni, insaccando per il definitivo 2-1 che ha in pratica consegnato il trofeo alle sarde. Inutili gli assalti finali delle terracinesi ai quali si è opposta con sicurezza Pascale, che ha chiuso la saracinesca sino al gong conclusivo.

Le due giocatrici impegnate qualificate alle semifinali di Serie A

Le due calciatrici della Salernitana avevano preso parte anche alla prima fase di campionato, sempre a Gaeta, dove il Cagliari ha prima battuto per 6-5 il Città di Milano per poi imporsi per 11-2 sull’ Aek Crotone, con Olivieri a segno in entrambe le gare.

Le rossoblù, cosi, hanno superato la fase a gironi e andranno a giocarsi le semifinali in programma il 3 agosto a San Benedetto del Tronto.

Partecipazione anche all’ Euro Winners Cup

In precedenza per il duo guidato in stagione da coach Valentina De Risi anche la partecipazione alla Women Euro Winners Cup 2024. Sulla sabbia di Nazaré, in Portogallo, erano presenti 24 tra le migliori formazioni continentali. Le sarde erano stata inserite nel gruppo E con le portoghesi del Pastéis, le spagnole del Fun and Learning e le polacche del Red Devils Ladies. Nel match d’esordio sconfitta ai rigori per 3-1, dopo il pari per 1-1 dei tempi regolamentari, contro le Red Devils Ladies mentre una gara tirata contro il Fun and Learning BS è terminata 3-4. Passo falso di misura per 4-5, poi, anche con il Pasteis.

Ultima uscita vittoriosa, invece, contro le portoghesi del SandGames Figueira per il piazzamento finale. Successo per 8-0 con un sigillo anche per Olivieri.