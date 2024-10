Battipagliese: tris di colpi di mercato per puntare in alto

La Battipagliese 1929 nelle ultime ore ha ufficializzato tre nuovi arrivi di spessore. A rafforzare l’organico bianconero sono arrivati l’attaccante Antonio Brogna, il difensore Vincenzo Manco e il giovane difensore Giuseppe Parisi.

I nuovi acquisti della Battipagliese: Antonio Brogna

Brogna, classe 2001, è un attaccante prolifico che ha già messo in mostra le sue qualità in Eccellenza con le maglie di Virtus Cilento, Salernum Baronissi e Brienza. Il bomber, reduce da un ottimo campionato con il Brienza, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il passaggio alla Battipagliese: “Sono felicissimo di questa nuova esperienza. Ringrazio il mister e la società per la fiducia datami e i compagni per l’accoglienza. Darò il massimo impegno in campo sperando in un’annata ricca di soddisfazioni personali e soprattutto di squadra perché Battipaglia è una piazza che merita tanto”.

Manco e Parisi

A rinforzare il reparto difensivo arrivano Manco e Parisi. Il primo, classe 2003, ha maturato esperienze in serie D con Sorrento, Afragolese e Palmese. Il giovane difensore napoletano ha sottolineato la sua voglia di mettersi in gioco con la maglia bianconera: “Indossare questa maglia per me vorrà dire sacrificio e amore. Voglio dare tutto me stesso per questi colori e perché questa è una piazza importante che ha sempre fatto calcio ad alti livelli e non merita questa categorie ma bensì ben altro”.

Parisi, classe 2005, è un prodotto del settore giovanile della Paganese e ha già assaporato il calcio che conta con Portici, Castelvolturno e Aurora Alto Casertano. Il giovane difensore ha espresso grande entusiasmo per il nuovo progetto: “Sono felice di essere a Battipaglia dove ho trovato uno staff competente e un gruppo disponibile e importante. Suderò per la maglia come ho sempre fatto e sono pronto a dare il mio contributo!”.