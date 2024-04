Battipaglia: Vito De Vita e Rossella De Nigris sono i protagonista di Barbershop

Una iniziativa singolare quella di Barbershop che ha lo scopo di mettere in luce i punti di forza di questa attività che richiama uno dei più antichi mestieri raccontati finanche in opere letterarie.

I parrucchieri

Sono 2326 i parrucchieri in tutta la provincia di Salerno e se ne contano 133 a Battipaglia. CNA Acconciatori, guidata da Massimo Selce ha voluto dedicare una giornata di approfondimento ai Barbershop organizzando un evento che ha l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso.

Testimonial di eccezione Vito De Vita, noto imprenditore locale del food, che oggi può rappresentare come la cura in barberia consente di apprezzare subito la simpatia, la creativa la genuinità della persona che mette poi in tutto quello che fa, ha dichiarato Simona Paolillo, segretario provinciale di CNA Salerno.

Lady Barbershop

Ma oggi si parla anche di Lady Barbershop a dimostrazione di quanto un mestiere prettamente maschile possa essere adottato da una donna, superando i confini della disparità tra generi. E quindi salirà in pedana, l’imprenditrice battipagliese Rossella De Nigris che, in maniera lungimirante, ha iniziato a trasformare il salone che condivide con la mamma, in un Barbershop.

Questa, come tante altre sono le storie che CNA Salerno racconterà domenica 14 presso il Teatro Giuffrè in un evento gratuito e aperto al grande pubblico, dove sarà possibile anche degustare i prodotti locali preparati con cura e maestria dell’indirizzo alberghiero Enzo Ferrari.

Sulla pedana, domenica, ad esibirsi ci saranno anche il giovanissimo Francesco Schettini guidato da Davide Delli Bovi. Grazie al supporto all’iniziativa da parte del gruppo Immortal, si succederanno in pedana anche gli ambassador di Immortal Nick Mani d’Oro, Marianna Stellato Barbierossa, Alessandro Piscopo, Giancarlo Caturano.

Momento clou della giornata l’esibizione, dei grandi nomi del settore come Lino Smimmo, Paolo Forestiero, Beppe Giuffrè, Lorenzo Orecchio coadiuvati da Giancarlo Palmieri di Barber College, di rilievo nazionale.