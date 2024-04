Un lido per persone meno abbienti: l’iniziativa a Salerno

L’arenile di Torrione, a Salerno, torna ad avere uno stabilimento balneare. La struttura, situata sul lungomare Marconi proprio di fronte al parcheggio gestito da Salerno Mobilità, sarà nuovamente disponibile già dalla prossima estate.

Il bando e l’aggiudicazione

Il Comune di Salerno ha recentemente concluso il bando per l’affidamento dell’area per due anni. La gara, indetta ad inizio gennaio, aveva come obiettivo la riproposizione di un servizio balneare accessibile a tutti, con prezzi calmierati per favorire la fruizione del demanio marittimo anche ai ceti sociali meno abbienti.

Il bando è stato vinto dal vecchio gestore, che si è aggiudicato l’affidamento con un’offerta di poco superiore ai 20mila euro.

L’estate 2024 e le future gestioni

Difficilmente, nell’estate 2024, ci saranno ulteriori affidamenti di arenili da parte del Comune. Lo scorso anno, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di “cassare” gli affidamenti ai privati per la gestione dei chioschetti vista negli anni precedenti, sostituendoli con una gestione diretta.