Mobilitazione per la tutela della salute: anche la Confial Salerno sostiene la Fials e scende in piazza a Polla

La CONF.I.A.L. Salerno si impegna a sostenere la sigla sindacale FIALS nella mobilitazione per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, che avrà luogo a Polla la mattina del 23 maggio 2023 alle ore 10. Questa manifestazione rappresenta un deciso NO al continuo impoverimento del presidio ospedaliero di Polla e all’imminente rischio di chiusura di alcuni reparti cruciali.

Le dichiarazioni

“La tutela della salute è una priorità assoluta per noi”, afferma Francesco Bellomo, presidente della CONF.I.A.L. Salerno. “Partecipiamo a questa protesta per garantire che i servizi ai cittadini non vengano ridotti, evitando ulteriori perdite di posti di lavoro e puntando a un miglioramento complessivo dell’assistenza sanitaria pubblica nel nostro territorio. Confidiamo nel sostegno di un gran numero di cittadini e amministratori provenienti da tutto il Vallo di Diano”.

La situazione critica del presidio ospedaliero di Polla richiede un’azione tempestiva e decisa da parte delle istituzioni competenti, al fine di preservare un livello adeguato di cure e servizi sanitari per la popolazione locale. La mobilitazione del 23 maggio rappresenta un’opportunità cruciale per far sentire la voce dei cittadini e sollecitare le azioni necessarie per proteggere il diritto fondamentale alla salute.

La posizione della Confial

La CONF.I.A.L. Salerno invita tutti i cittadini, lavoratori e amministratori a unirsi a questa protesta pacifica, in modo da trasmettere un forte messaggio di solidarietà e impegno per la salvaguardia del presidio ospedaliero di Polla. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per assicurare che le istituzioni locali prendano sul serio le richieste di miglioramento del servizio sanitario e agiscano di conseguenza.

L’obiettivo principale della mobilitazione è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti sull’importanza di garantire un’assistenza sanitaria di qualità e accessibile a tutti i cittadini del Vallo di Diano. La riduzione dei servizi e il rischio di chiusura di reparti ospedalieri avrebbero gravi conseguenze sulla salute e sul benessere della comunità locale.

La CONF.I.A.L. Salerno si impegna a lavorare in stretta collaborazione con la sigla sindacale FIALS e con tutti gli attori coinvolti per trovare soluzioni a lungo termine che tutelino il diritto alla salute dei cittadini e preservino l’occupazione nel settore sanitario. È fondamentale agire ora per evitare ulteriori perdite di posti di lavoro e garantire un futuro sostenibile per il presidio ospedaliero di Polla.

La mobilitazione del 23 maggio rappresenta un momento cruciale per unire le forze e dimostrare la determinazione della comunità nel difendere la propria salute e i propri diritti.