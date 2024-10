Battipaglia, “Tutti a teatro”: per i giovani spettacoli gratis. Ecco i dettagli

La città di Battipaglia si prepara a vivere sei domeniche all’insegna del teatro grazie alla nuova stagione autunnale “Tutti a Teatro – Battipaglia in Palcoscenico”, organizzata dalla storica compagnia teatrale Samarcanda Teatro in collaborazione con l’Oratorio San Giuseppe della parrocchia San Gregorio VII. A partire da domenica 20 ottobre e per sei domeniche consecutive, l’Auditorium “S. Gregorio VII” ospiterà una serie di spettacoli che spaziano dai classici della commedia italiana alle opere più contemporanee, il tutto interpretato da compagnie teatrali amatoriali di grande talento provenienti da tutta la Campania.

Spettacoli gratis per ragazzi fino a 16 anni

Un’attenzione speciale ai giovani: la rassegna “Tutti a Teatro” è un’iniziativa che si rivolge a un pubblico di ogni età, con un’attenzione particolare dedicata ai ragazzi e ai giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del teatro e di stimolarne la creatività: l’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito per i ragazzi fino a 16 anni mentre costerà un solo euro per i giovani dai 17 ai 21 anni. “Tutti a Teatro” si conferma come un appuntamento imperdibile per la comunità battipagliese, un’occasione per trascorrere piacevoli serate in compagnia, riscoprendo il valore della cultura e del teatro come strumento di aggregazione e di crescita.

Le info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 340-5702204 / 328-7562598 / David Falivene 333-7253526 / 335-6730134 Francesco D’Andrea, Presidente di Samarcanda Teatro, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Siamo felici di poter offrire alla nostra città una stagione teatrale di qualità, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni. Il teatro è un linguaggio universale che ha il potere di emozionare, far riflettere e unire le persone.”