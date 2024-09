Capaccio Paestum, ecco il Cineteatro di Piazza Santini: le immagini dei lavori

Prende forma il nuovo cineteatro in corso di realizzazione in piazza Santini, a Capaccio Paestum. La struttura rappresenta per la comunità uno spazio multifunzionale dedicato alla cultura e all’intrattenimento. Gli interventi, volti a riqualificare l’area, includono la ristrutturazione, l’ammodernamento dello stabile esistente e sono stati progettati per creare un ambiente accogliente e moderno. Una struttura immaginata per migliorare sia le condizioni di vita dei cittadini che la qualità ambientale, architettonica e urbanistica dell’intero comparto.

Il cineteatro avrà una capienza adeguata per proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e eventi musicali, con una particolare attenzione all’acustica e alla visibilità con 500 posti a sedere. Inoltre, il progetto prevede anche aree comuni per eventi, mostre e attività per bambini, promuovendo così un uso versatile dello spazio. Si sta lavorando anche all’esterno, con un’attenzione particolare al paesaggio urbano, per garantire che il cineteatro si integri armoniosamente con il contesto della piazza.

L’ingresso al cineteatro avverrà attraverso una gradinata posta lungo viale della Repubblica, in modo tale da fare dell’area antistante un luogo di ritrovo e di aggregazione e, dunque, un prolungamento della piazza stessa. La realizzazione di questo progetto è attesa con entusiasmo dalla comunità, che vede nel cineteatro un’opportunità per rafforzare la vita culturale del territorio e per attrarre visitatori. Gli sviluppi del cantiere saranno monitorati con interesse, in attesa di un’inaugurazione che promette di essere un evento significativo per la città dei Templi.