Battipaglia: sequestro preventivo impianto SIOS srl

È di queste ore la notizia secondo cui il Settore Tecnico “Servizio Ambiente” con il Comando Polizia Locale “Nucleo Ecologico Ambientale” della Città di Battipaglia, dopo una fase di sopralluoghi ed accertamenti, hanno proceduto di concerto, questa stamattina, al sequestro preventivo dell’impianto industriale S.I.O.S. s.r.l., posto sulla S.S. 18, per gravi violazioni al Testo Unico Ambientale in materia di scarichi.

I dettagli

La vigilanza degli uffici comunali è stata attivata dalle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini che hanno lamentato, soprattutto negli ultimi giorni, gravi inconvenienti legati alle acri esalazioni provenienti dall’impianto che hanno procurato, oltre a diffuse difficoltà respiratorie, anche il deposito a terra di antigienici strati oleosi in più zone della città.

Era stato già richiesto dagli uffici, ai fini dei controlli sulle emissioni gassose, un intervento ispettivo dell’ARPAC Dipartimento di Salerno.

L’Amministrazione non ha mai consentito e non consentirà mai che alcuna attività possa essere condotta in spregio alle norme poste a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Rispetto a questi fenomeni la tolleranza dell’Ente è pari a zero.