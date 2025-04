Battipaglia, progetto “Aree culturali” per la Villa Comunale: la proposta del consigliere, Giuseppe Provenza

Il consigliere comunale di Battipaglia, avv. Giuseppe Provenza, ha presentato in consiglio comunale una proposta innovativa per la valorizzazione della villa comunale di via Belvedere.

Il progetto

Il progetto, denominato “Aree Culturali”, nasce dall’iniziativa del Gruppo Giovanile di Forza Italia e prevede l’installazione di gazebo in legno all’interno della villa, allo scopo di creare spazi dedicati alla lettura e allo studio in armonia con la natura. I gazebo saranno dotati di panche e sedie, offrendo così ai cittadini battipagliesi, studenti e non, un luogo accogliente e stimolante per approfondire la propria cultura e conoscenza.

La soddisfazione

Il segretario cittadino del Gruppo Forza Italia Giovani di Battipaglia, Francesco Maria Bufano, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando che “il progetto ‘Aree Culturali’ è solo una delle tante iniziative che stiamo elaborando all’interno del Gruppo Giovanile di FI; é un’idea che nasce dall’intuizione del nostro responsabile per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio, Giovanni Provenza, e rappresenta un’opportunità importante per la città di Battipaglia, poiché offre un nuovo spazio pubblico dedicato alla cultura e alla formazione, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo la crescita culturale e sociale della comunità.”