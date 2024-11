Battipaglia piange Vincenzo Ruotolo, ennesima vittima di un incidente sulla Cilentana

Continua la scia di sangue lungo la strada Cilentana. L’ impatto violento con un’automobile non ha lasciato scampo a Vincenzo Ruotolo 45enne di Battipaglia, mentre era in sella alla sua moto. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri poco prima delle 16:00, lungo la strada statale 18, nel tratto tra Vallo Scalo e Omignano.

La dinamica

La vittima viaggiava in direzione nord. A bordo dell’Audi nera coinvolta nell’incidente si trovava invece un uomo, assistito sul luogo.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Il personale della Misericordia non ha potuto far altro che constatare il decesso, troppo gravi le ferite riportate: il centauro è morto sul colpo.

Presenti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vallo della Lucania e della stazione di Vallo Scalo, i quali hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e in un primo momento per deviare il traffico.

A seguito dell’incidente è stato necessario chiudere al transito la strada e dirottare i veicoli su percorsi alternativi lungo la SS 18, grazie all’intervento del personale dell’Anas. Solo intorno alle 20:00 si è ritornati a circolare normalmente sull’arteria.

Chi era Vincenzo Ruotolo

Vincenzo, appassionato delle due ruote, veniva spesso nel Cilento. Originario di Agropoli, con le belle giornate, amava percorrere la costiera cilentana e scoprire le bellezze dei borghi a bordo della sua moto.

Sui social i messaggi di cordoglio di chi lo conosceva: “Ciao Enzo, sei andato via troppo presto, che la terra ti sia lieve”.

Il 45enne lascia gli anziani genitori, un fratello e una sorella.