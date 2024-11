Drammatico incidente sulla Cilentana: morto centauro

Ancora un tragico incidente stradale sulla Cilentana. È successo nel primo pomeriggio di oggi, a ridosso dello svincolo di Omignano. A scontrarsi un’Audi ed una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro deceduto sul colpo.

Immediati i soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e i Carabinieri. Purtroppo per il malcapitato, residente a Battipaglia, non c’è stato nulla da fare. La vittima, al momento dell’incidente, si trovava insieme ad un gruppo di altri motociclisti e viaggiava in direzione nord.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro

Grande lo sgomento tra i presenti che hanno tentato, inutilmente, di prestare assistenza al centauro. Dopo il sinistro è stato necessario chiudere al transito la strada e deviare i veicoli su percorsi alternativi lungo la SS 18.