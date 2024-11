Aquara, grave incidente stradale. Feriti marito e moglie

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa ad Aquara, in via Kennedy. Una coppia sarebbe uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, mentre si trovava a bordo della propria autovettura.

I soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 e dell’eliambulanza atterrata nel Campo Sportivo vicino.

Ad essere trasferito in eliambulanza sarebbe stato l’uomo alla guida del veicolo che avrebbe riportato le ferite più gravi. L’uomo residente a Felitto, ha parenti ad Aquara; è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per un intervento, sul posto anche la Polizia Municipale di Aquara con l’agente Mariangelo Iuliano.

Ma i soccorsi sono ancora in corso ed anche i rilievi del caso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Pierpaolo Coppola e coordinati dalla compagnia di Agropoli al comando del capitano, Giuseppe Colella.