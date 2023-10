Battipaglia: l’assessore Rocco rassegna le dimissioni. Ancora fibrillazioni nella Giunta della Sindaca Francese

“Questa mattina la dr.ssa Silvana Rocco, assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione, alla Gentilezza ed alle Pari Opportunità ed alle Politiche Scolastiche della Città di Battipaglia, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico fiduciario conferitole”. La nota ufficiale porta la firma della Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. “Di fronte alle motivazione riportate nella nota di dimissioni – sopraggiunte per motivazioni squisitamente personali e familiari -, non ho potuto che prendere atto della sua decisione, confermando l’immutata stima e fiducia nei suoi confronti e ringraziandola per l’impegno ed il lavoro svolto”.

I bene informati parlano di crisi politico-amministrativa

Qualche altro esponente politico di vera e propria debacle. “Desidero esprimere gratitudine nei confronti di Silvana per la collaborazione ed il lavoro fatto con onestà, competenza, creatività e grandi capacità organizzative; sotto gli occhi di tutti l’incisivo contributo dato alla realizzazione del programma “culturale” dell’intera coalizione. Quello che ora mi sento di formulare è un sincero augurio per la “nostra” Silvana e, dopo tutto il grande lavoro fatto, spero resti al fianco della nostra Amministrazione anche ora che ha deciso di lasciare l’incarico in Giunta”.

Ancora fibrillazioni

Dunque, se la Rocco lascia l’incarico in Giunta per motivi personali e familiari garantisce il suo impegno “alle manifestazioni “Il Maggio dei Libri” e “School Workshop on Climate Change”, a cui tanto lavoro ha dedicato”. La settimana scorsa hanno lasciato la Sindaca Francese due consiglieri comunali di maggioranza, oggi lascia un assessore.