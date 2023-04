Battipaglia: la Sindaca, la bretella e l’appello all’unità dei territori

Il dibattito che si è aperto in queste settimane sulla ” bretella Eboli/Agropoli”, al di là delle polemiche, è servito per riporre sui tavoli politico/istituzionali un problema antico e reale che è quello della mobilità a Sud di Salerno.

Mobilità che va migliorata e potenziata, senza però danneggiare, o creare problemi ad un territorio delicatissimo (sotto l’aspetto ambientale e produttivo) quale la Piana del Sele, che non può, per altro, essere ridotta a mera area di passaggio.

“Noi riteniamo che – dice la Sindaca Francese – prima di pensare ad infrastrutture nuove e di notevole impatto, sia necessario, dapprima, ripensare la rete di mobilità già esistente, a partire dalla strada Aversana che consideriamo strategica per il territorio di Battipaglia; dalla sistemazione e potenziamento delle strade provinciali che scendono anche sulla nostra costa per decongestionare la SS 18”.

E poi la Sindaca prosegue: “Riteniamo, poi, che occorra diversificare i vettori di mobilità. Pensare che tutta la mobilità possa risolversi sulla gomma, a nostro avviso, è una visione che non condividiamo. Noi siamo molto interessati, invece, al prolungamento della metropolitana, sia verso Sud per raggiungere le località Cilentane e sia verso Nord per consentire di raggiungere l’aeroporto ed il capoluogo. Così come vorremmo meglio esplorare la mobilità via mare che altrove è diventata una realtà importante”.

“Non ci piacciono gli scontri fra territori, che riteniamo deleteri, per cui proponiamo che si apra un vero tavolo di concertazione fra i livelli regionali ed i Sindaci delle aree interessate – dice Cecilia Francese – per affrontare le esigenze comuni di aree come la Piana del Sele e del Cilento sul terreno della mobilità e trovare soluzioni condivise”.

“Ai sindaci della Piana del Sele, poi, dico che presentarsi su ogni tavolo divisi è controproducente per tutto il territorio, e che quella conferenza programmatica dei comuni della Piana, che da più parti ci viene chiesta, forse non è più rinviabile”.