Battipaglia: inaugurazione della cucina didattica all’ISS Ferrari, ecco quando il taglio del nastro

L’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Battipaglia è lieto di annunciare l’inaugurazione della nuova cucina didattica, realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La giornata

Per celebrare questo importante traguardo, l’Istituto ha organizzato il convegno intitolato “Ferrari 4.0 – La ristorazione tra innovazione e sostenibilità”, che si terrà il 15 novembre alle ore 11 presso la sede scolastica in Via Rosa Jemma 301. All’evento interverranno esponenti del mondo istituzionale e dell’istruzione, tra cui la Sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, e rappresentanti della Regione Campania e della Provincia di Salerno. Parteciperanno anche il Direttore Ufficio X ambito territoriale Mimì Minella, il Vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il vicepresidente della Provincia Giovanni Guzzo a testimonianza del forte sostegno istituzionale all’iniziativa.

Fondi del Pnrr

“Siamo entusiasti di inaugurare la nostra nuova cucina didattica, uno spazio che rappresenta un valore aggiunto per la formazione dei nostri studenti,” ha dichiarato Luca Mattiocco, Dirigente Scolastico dell’IIS Ferrari. “Grazie ai fondi Pnrr, abbiamo potuto dotare l’Istituto di attrezzature moderne e sostenibili, che non solo migliorano l’esperienza educativa e didattica, ma rafforzano anche la nostra missione di promuovere una ristorazione consapevole e rispettosa dell’ambiente. Con il convegno ‘Ferrari 4.0’ vogliamo offrire un’occasione di riflessione e confronto su come innovazione e sostenibilità possano guidare il futuro della gastronomia.”

A conclusione del convegno, gli studenti del settore enogastronomico dell’Istituto prepareranno una degustazione speciale, presentando un menu che riflette l’impegno della scuola verso una cucina innovativa ma mantenendo sempre il contatto con la tradizione e il territorio.