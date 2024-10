Battipaglia: l’istituto E. Ferrari presenta il nuovo corso dell’ITS T.E.L.A. dedicato alla valorizzazione del Made in Italy

Un innovativo percorso formativo post-diploma, di durata biennale, rappresenta una risorsa indispensabile per un territorio, come quello campano, caratterizzato da una forte vocazione agricola e alimentare. E’ il primo Istituto Tecnico Superiore quello E. Ferrari di Battipaglia, caratterizzato da una forte vocazione agricola e alimentare.

Il corso

L’ITS TE.LA. mira a formare Tecnici Superiori altamente qualificati, pronti a inserirsi nel settore agroalimentare, contribuendo allo sviluppo di una filiera strategica per l’economia locale. Il corso si propone di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, formando tecnici specializzati e rispondendo alle esigenze di innovazione e sostenibilità del comparto. Gli ultimi dati Indire confermano il successo degli ITS: l’87% dei diplomati trova lavoro entro un anno, in un settore coerente con il percorso di studi.

Le finalità

Le Fondazioni ITS Academy sono 146 e coprono 10 aree tecnologiche, dalla meccanica all’agroalimentare, dalla moda alla mobilità sostenibile. I punti di forza del modello ITS sono la co-progettazione dei percorsi con le imprese, la didattica laboratoriale e la flessibilità. Frequenza gratuita, formazione in azienda, qualifica riconosciuta in Europa e crediti spendibili nei corsi universitari. Inoltre ingresso facilitato nel mondo del valorò. Questi i cardini di questa nuova specializzazione aperta a tutti i diplomati. Alla presentazione ufficiale il dirigente scolastico Luca Mattiocco, il presidente dell’ITS TeLa, Sabato D’Amico e gli imprenditori Rosario Rago, AD Gruppo Rago e Emilio Ferrara, direttore TerraOrti.