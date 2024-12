Battipaglia, “I Volti della Solidarietà”: un evento nel segno della solidarietà

L’Associazione di Volontariato Arcobaleno Marco Iagulli ODV presenta “I Volti della Solidarietà”, un evento spettacolo solidale che si terrà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 20:30 presso il Teatro Giuffrè di Battipaglia.

Una serata speciale, dedicata alla solidarietà e alla condivisione, che vedrà la partecipazione di artisti e talenti d’eccezione pronti ad offrire al pubblico emozioni e intrattenimento di grande qualità, sotto a direzione artistica di Rosario Bacco.

Gli interventi

Gli ospiti della serata Massimiliano Porcelli, cantante che con la sua voce incanterà il pubblico; La Compagnia Teatrale Samarcanda, che porterà in scena momenti di grande intensità artistica; La violinista Mariella Pizzuti, capace di toccare le corde dell’anima con la sua musica; Il corpo di ballo Well Dance – Centro Studio Danza, che regalerà coreografie coinvolgenti ed emozionanti; La simpatia e l’energia dei Clown Dottori, portatori di gioia e sorrisi. Inoltre, l’evento vedrà la partecipazione speciale di Ippolito e dello “Special Guest” Mino Abbacuccio, comico e ambassador dell’Associazione, noto per le sue esibizioni a Made in Sud, che concluderà la serata con leggerezza e divertimento.

La direzione artistica è dunque affidata a Rosario Bacco e l’intera serata si pone l’obiettivo di promuovere la solidarietà e sostenere le attività dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, da sempre in prima linea nell’aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà. «I volti della solidarietà è un evento che ha un duplice obiettivo- spiega Bacco-. Esso rappresenta un sostegno concreto per l’associazione Arcobaleno Marco Iagulli.

Le finalità

L’associazione, infatti, svolge un ruolo fondamentale nei viaggi della speranza e nelle attività dedicate a offrire sollievo ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie. Inoltre, questo evento non è solo un atto di supporto collettivo, ma rappresenta anche un’opportunità per mettere in risalto i volti e le individualità di coloro che, giorno dopo giorno, con piccoli gesti, goccia dopo goccia, contribuiscono a formare un mare di amore. L’evento, quindi, non solo promuove la solidarietà, ma valorizza anche l’impegno e la dedizione di ciascuno». Tiziana Iervolino, presidente dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli, ha tracciato un bilancio dell’anno ormai agli sgoccioli, sottolineando l’importanza delle attività svolte.

«È stato un anno intenso, dedicato non solo al supporto dei bambini oncologici e delle loro famiglie, ma anche alla sensibilizzazione e alla prevenzione del cancro, temi che ci stanno particolarmente a cuore – ha dichiarato la presidente-. Questo evento è un’occasione unica per celebrare la solidarietà, mettendo al centro le persone, i loro volti e i loro gesti di amore. Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Rosario Bacco, per la sua bravura e professionalità, e agli artisti ospiti, che con la loro grande arte e sensibilità rendono questa serata un’esperienza indimenticabile. Ogni sorriso donato, ogni piccola goccia di solidarietà, ci aiuta a portare avanti la nostra missione con forza e speranza» – ha concluso la presidente.