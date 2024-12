Vallo della Lucania: presentato il “Natale Vallese”, tra cultura, tradizione e solidarietà

Vallo della Lucania si prepara a vivere un Natale all’insegna della cultura, della tradizione e della solidarietà con un calendario di eventi ricco e variegato che animerà il borgo da oggi, sabato 7 dicembre al 6 gennaio.

Il programma

L’atmosfera natalizia prende il via oggi 7 dicembre con l’inaugurazione della Maratona Telethon curata dall’associazione CRT Cilento e l’esposizione di manufatti artigianali del gruppo “Fila e Sfila” in Piazza Vittorio Emanuele. Contemporaneamente, il Palazzo della Cultura ospita due prestigiose mostre: La Nobile Arte del Ricamo di Annamaria De Vita (dal 7 al 14 dicembre) e la Mostra d’Arte di Pinuccia Crocamo (dal 7 al 15 dicembre), la cui inaugurazione è fissata per sabato 7 alle ore 17.

Domenica 8 dicembre sarà il turno della suggestiva Mostra di Presepi Artigianali di Serva Pasqualina, visitabile per l’intera giornata presso il Palazzo della Cultura. Anche la musica sarà protagonista indiscussa di questo Natale. L’8 dicembre, il Teatro L. De Berardinis ospiterà il Concerto di Natale dell’Orchestra da Camera dei Professori del Teatro San Carlo di Napoli, con la partecipazione del trombettista solista Nello Salza, alle ore 20:00. Il 15 dicembre, le luci si accenderanno sul magico Villaggio di Babbo Natale 2, un evento curato dal Coordinamento Area Cilento e dalla Protezione Civile Cilens Dea O.D.V., in via Badolato dalle 15:00 alle 21:00. La giornata si concluderà con un altro Concerto di Natale, organizzato dalla Fondazione Grande Lucania, alle 18:30 nell’aula consiliare dell’ex Convento dei Domenicani.

Il 22 dicembre, il Rione Sasso sarà lo scenario perfetto per il Presepe Vivente del ‘700 Napoletano, a cura della Pro Loco Gelbison, con inizio alle ore 18:30. Il 23 dicembre, la musica tornerà protagonista con un Concerto di Beneficenza Pro Rotary Fondation, che vedrà esibirsi artisti di grande talento come Rossana Rinaldi (mezzosoprano), Luigi Di Miele (pianoforte) e Natalia Aleksandra Dubiel (violino), accompagnati dai cori Ensemble Vallese e White Voices, sotto la direzione del Maestro Santina De Vita. L’evento si terrà alle 19:30 presso l’aula consiliare N. Rinaldi del Palazzo della Cultura. Tra gli eventi più attesi c’è il Premio Aniello De Vita, un concorso musicale che il 28 dicembre al Teatro L. De Berardinis vedrà la partecipazione di ospiti nazionali di rilievo, tra cui la cantautrice Mariella Nava.

Capodanno in piazza

La notte di San Silvestro si celebrerà con il tradizionale Capodanno in Piazza, nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele, a partire dalle 23:30. Il programma si concluderà in grande stile nel nuovo anno: il 5 gennaio con il Concerto per la Vita, eseguito dall’Orchestra di Fiati “Magna Grecia Cilento” sotto la direzione del Maestro Francesco Garzione, e il 6 gennaio con l’evento “In Piazza con la Befana”, dedicato alle famiglie e ai bambini.