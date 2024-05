Battipaglia: droga nelle parti intime, arrestato straniero in litoranea

Un arresto per droga è avvenuto a Battipaglia lo scorso 20 maggio, a seguito di un controllo da parte degli agenti del Commissariato di Polizia. L’operazione ha portato al sequestro di circa 150 grammi di hashish.

I dettagli

L’uomo arrestato è Ousmane Kane. Durante un normale controllo, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte dell’uomo. Approfondendo i controlli, hanno scoperto che Kane nascondeva circa 150 grammi di hashish nelle sue parti intime.

Le Accuse e le Indagini

Kane è stato immediatamente arrestato e condotto presso gli uffici del Commissariato di Polizia. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza della droga e per identificare eventuali complici.

I controlli in litoranea sono stati ancor più intensificati, proprio ieri nel comune di Eboli è partita un’ulteriore operazione di controllo del territorio.