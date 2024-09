Battipaglia, ancora violenza in centro: auto bruciata e paura in Via Belvedere

Non c’è tregua a Battipaglia e l’allarme sicurezza aumenta. L’ultimo episodio in ordine di tempo sarebbe riconducibile alla mano di un uomo di origine straniera che, probabilmente in uno stato di alterazione dovuto all’alcol avrebbe dato in escandescenze dapprima appiccando un incendio doloso ad un’auto in sosta.

I vigili del fuoco del distaccamento di Eboli sono prontamente intervenuti insieme agli agenti della Polizia di Stato e ai soccorritori del 118.

A quanto pare l’uomo avrebbe anche danneggiato un’auto della Polizia. Immobilizzato, manette ai polsi l’uomo è stato tratto in arresto. E, intanto, monta la protesta tra i residenti.