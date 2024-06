Roccadaspide, ritrovata bruciata l’auto rubata il 22 maggio in località Tempalta

La Peugeot 206 rubata dallo spazio antistante ad un’abitazione di località Tempalta di Roccadaspide, lo scorso 22 maggio, è stata ritrovata completamente bruciata in un’area rurale di Eboli.

Durante la notte tra il 21 e il 22 maggio i ladri presero di mira tre abitazioni di via Colle del Sole, con ingenti danni per i proprietari e da una di queste riuscirono a portare via l’automobile di Alfonso Martiello che, proprio oggi, dopo aver ricevuto la segnalazione dai carabinieri a cui aveva denunciato il furto, ha fatto sapere di aver ritrovato l’auto, completamente distrutta ad Eboli.

L’auto era marciante quindi, con ogni probabilità, i ladri l’hanno usata per mettere a segno i colpi prima di abbandonarla e incendiarla causando un danno anche all’ambiente.

A segnalare la presenza del veicolo abbandonato i passanti che hanno avvisato le forze dell’ordine.

Indignazione da parte di Martiello e degli abitanti della zona stanchi dinanzi all’ennesimo furto che ha fatto precipitare i cilentani nell’incubo di vedere cancellati, in poche ore, i sacrifici di una vita a causa dei ladri.