Balneazione nel Cilento: scattano i primi divieti in due comuni

Il mare del Cilento si conferma eccellente. Lo rivelano i dati dell’Arpac, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale che monitora lo stato di salute delle acque di balneazione durante tutta la stagione balneare. Come già accaduto ad aprile i valori del mare risultano al top in quasi tutte le località.

A sud del Sele, infatti, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Ispani e Vibonati fanno segnalare una qualità del mare “Eccellente”, ovvero il massimo della classificazione.

Mare del Cilento, le criticità

Le uniche limitazioni emergono a Camerota e Sapri; nel primo caso off limits la Spiaggia del Mingardo a causa di un aumento di valori degli enterococchi intestinali emerso durante i prelievi del 19 maggio. Probabile, però, che si tratti di un fenomeno momentaneo, collegato anche all’ondata di maltempo e destinato ad esaurirsi nel tempo. Intanto scatta il divieto di balneazione.

Problema simile a Sapri. La città della Spigolatrice, già privata della Bandiera Blu della Fee per il secondo anno consecutivo, fa segnalare ben due tratti di mare interdetti alla balneazione: Cammerelle e San Giorgio, ovvero 2/3 della baia. Anche in questo caso si segnala l’amento dei batteri in mare.

L’ordinanza del sindaco Antonio Gentile

Il sindaco Antonio Gentile ha dovuto disporre il divieto di balneazione. Il primo cittadino ha precisato che «nei giorni precedenti al prelievo da parte di Arpac si sono verificati eventi meteo avversi e che i due tratti di litorale in questione sono interessati dalla posa della condotta sottomarina di scarico dell’affluente depurato». L’amministrazione comunale ha dato mandato di eseguire ulteriori prelievi da parte di una società privata che hanno dato esito favorevole sulle acque. Già richiesto un nuovo prelievo Arpac per rimuovere il divieto.

Divieti a parte, sia a Sapri che a Camerota la qualità del mare negli altri tratti di balneazione si conferma comunque ottima.

La situazione nelle altre località della provincia

Ma i divieti di balneazione non interessano solo l’area a sud del Sele. Criticità si segnalano anche a nord. Divieti di balneazione a Salerno, ad Est del Fiume Irno e lungo la spiaggia Libera tra Fuorni e il Picentino; off limits Magazzeno a Pontecagnano; Spineta Nuova e Tenuta Spineta a Battipaglia.