Azzardo online: Atena Lucana guida la classifica, in dieci comuni spesa pro capite oltre il doppio della media nazionale

È una fotografia fatta di numeri, ma dietro quelle cifre si cela un fenomeno in continua espansione: il boom del gioco d’azzardo online. Nel 2025, in dieci piccoli comuni della provincia di Salerno, la raccolta pro capite tra i cittadini di età compresa tra i 18 e i 74 anni ha superato il doppio della media nazionale, che si attesta a 2.365 euro.

Atena Lucana guidi la classifica dei piccoli centri: i dati della Costiera Amalfitana e del Cilento

A guidare questa particolare graduatoria è Atena Lucana, con una spesa di 7.567 euro pro capite. Un dato che colpisce anche per la rapida crescita registrata nel giro di un anno: nel 2024 la raccolta si fermava infatti a 3.857 euro.

Al secondo posto si posiziona Maiori, con 7.042 euro, seguita da Amalfi con 7.020 euro. Numeri molto elevati si registrano anche a Centola (6.789 euro), Auletta (6.205 euro) e Minori (6.109 euro pro capite).

Superano la quota dei cinquemila euro San Gregorio Magno (5.891 euro), Contursi Terme (5.627 euro) e Serre (5.566 euro). Chiude questo primo gruppo Castellabate, con 4.816 euro pro capite. Proprio Castellabate registra una raccolta complessiva di quasi 30 milioni e 800 mila euro nel 2025, segnando un incremento del 29,6% rispetto all’anno precedente.

Il fenomeno nei grandi comuni: da Castel San Giorgio a Capaccio Paestum e Pagani

Il fenomeno non riguarda soltanto i piccoli centri della provincia. Tra i comuni salernitani con più di diecimila abitanti, il dato pro capite più alto appartiene a Castel San Giorgio, con 7.227 euro.

Segue Capaccio Paestum con 6.291 euro, mentre Bellizzi arriva a 4.869 euro. Superano la soglia dei quattromila euro pro capite anche Angri, Sala Consilina, Campagna e Pagani. Completano il quadro Sarno, con 3.997 euro, e Agropoli, con 3.846 euro.

Boom delle giocate telematiche: picchi di crescita oltre il 100%

Analizzando l’evoluzione del fenomeno rispetto al 2023, alcuni dati di crescita risultano particolarmente marcati. Atena Lucana registra un incremento della raccolta superiore al 105%, Minori segna un aumento dell’86%, Castellabate del 76,9% e Auletta del 72,8%.

Si tratta di numeri che restituiscono, comune per comune, la reale dimensione dell’azzardo telematico nel Salernitano, mostrando come la diffusione del gioco online stia interessando in modo significativo anche le realtà territoriali di minori dimensioni.