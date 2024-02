Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania: domenica 25 febbraio l’Assemblea Elettiva

L’Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania si prepara a vivere la sua ventottesima Assemblea Elettiva, in programma domenica 25 febbraio 2024. Un momento importante per l’associazione, che sarà chiamata a rinnovare il proprio Consiglio Diocesano e con esso i responsabili che guideranno l’Azione Cattolica per i prossimi tre anni.

Centralità delle persone

L’Assemblea Elettiva rappresenta un esercizio di corresponsabilità e democraticità che da sempre caratterizza l’esperienza in Azione Cattolica. Un momento che ci ricorda la centralità delle persone: l’AC non è una sigla, ma un insieme di volti, voci e persone concrete che scelgono di mettersi al servizio. È la gratuità che si fa esperienza concreta di dono.

Testimoni di Cristo, tra la gente

Il tema scelto per questa 28° Assemblea Elettiva è “Testimoni di Cristo, tra la gente”. Un invito a ripartire dal cuore del nostro essere cristiani, ad essere testimoni di Cristo con gioia, passione e semplicità, in mezzo alla gente, lì dove le persone sono chiamate a coniugare fede e vita.

L’Assemblea Elettiva sarà un momento di riflessione sul futuro dell’associazione, sul servizio da offrire, sulle nuove sfide da intraprendere e sui progetti che permetteranno di rendere la Chiesa sempre più bella, accogliente e appassionata.

Interventi

Ad accompagnare l’Azione Cattolica in questo delicato passaggio ci saranno il Segretario Centrale nazionale del Settore Adulti, Renzo di Rienzo, l’Incaricata Regionale dell’ACR, Angela Madaio, e il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa.